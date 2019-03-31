Футбол

Черышев отправился с «Валенсией» на игру против «Севильи»Матч ТВ вчера в 09:12

Полузащитник сборной России Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на игру 29-го тура чемпионата Испании против «Севильи». «Севилья» (43 очка) занимает шестую строчку турнирной таблицы примеры, «Валенсия» (40) идет следом.
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«Севилья» — «Валенсия». Промес сыграет с первых минут, Черышев — в запасе

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Промес в старте «Севильи» на матч с «Валенсией»

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