Футбол
Черышев отправился с «Валенсией» на игру против «Севильи»Матч ТВ вчера в 09:12
Полузащитник сборной России Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на игру 29-го тура чемпионата Испании против «Севильи». «Севилья» (43 очка) занимает шестую строчку турнирной таблицы примеры, «Валенсия» (40) идет следом.
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Происшествия
При пожаре в Нижнем Новгороде погибли пять человек
Пять человек погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 09:26
Игры
Приставки SEGA Mega Drive Mini начнут продавать в сентябре
Продажу приставки версии SEGA Mega Drive Mini планируют начать в сентябре месяце.
Обновлено в 04:40
Политика
Порошенко проголосовал на выборах на Украине
Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:38
Авто
Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
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Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матча
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прилетела в США поздравить дочь с 18-летием
Известная исполнительница Вера Брежнева сделала приятный подарок своей дочери в день рождения - прилетела в США, чтобы лично поздравить ее 18-летием.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Шесть человек погибли при падении джипа с высоты в Непале
Как минимум шесть человек погибли в результате падения джипа с высоты 200 метров на востоке Непала.
Обновлено в 10:50
Политика
Движение «Открытая Россия» заявило о ликвидации
Конференция "Открытой России" приняла решение о ликвидации.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
В результате обстрела пострадали мужчина и женщина, проживающие в населённом пункте Зайцево на улице Карбышева.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Семенович показала отрывок из нового клипа, ради которого «располнела»
39-летняя Анна Семенович готовится презентовать поклонникам свой новый клип, ради которого ей пришлось загримироваться.
Обновлено в 03:42
Происшествия
На обочине дороги в ХМАО обнаружилась свалка полицейских документов
Возле автомобильной дороги в Советском районе Югры обнаружилась свалка полицейских документов - протоколов и постановлений.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав
Обновлено в 11:27
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Футбол
«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро
По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Юбилей 30 дивизии надводных кораблей отметили в Севастополе
За три года командование планирует на 80% обновить состав 30-й дивизии надводных кораблей.
Обновлено в 04:58
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено в 08:55
Кино
Серебренников получил премию «Ника» как лучший режиссер
Режиссер Кирилл Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссерскую работу.
Обновлено в 03:21
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК
Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану»
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского
Обновлено в 08:46
Политика
Основная борьба на украинских выборах идет за второе место
Явка на 15:00 составляет 43,8% избирателей.
Обновлено в 09:38
Религия
«Звери на арене»: как возникло крестное знамение у христиан
В воскресенье у православных христиан начинается Крестопоклонная — неделя поклонения Кресту Христову, которая приходится на середину Великого поста и отличается особой строгостью воздержания в еде.
Обновлено в 01:19