Футбол

Черышев отправился с «Валенсией» на игру против «Севильи»Матч ТВ вчера в 09:12

Полузащитник сборной России Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на игру 29-го тура чемпионата Испании против «Севильи». «Севилья» (43 очка) занимает шестую строчку турнирной таблицы примеры, «Валенсия» (40) идет следом.
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Промес в старте «Севильи» на матч с «Валенсией»

Спорт-Экспресс09:16

Промес попал в старт «Севильи» на матч с «Валенсией», Черышев остался в запасе

Матч ТВ09:46

«Севилья» — «Валенсия». Промес сыграет с первых минут, Черышев — в запасе

Sport24.ru09:31

Промес попал в старт «Севильи» на матч с «Валенсией», Черышев остался в запасе

Sportbox.RU09:46

«Валенсия» Черышева играет в гостях с «Севильей». PPS показывает матч в 17:15

ProstoProSport06:04

Черышев – в заявке «Валенсии» на матч примеры с «Севильей»

Советский спортвчера в 09:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

Обновлено в 04:48
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Футбол

Сергей Семак: «Заслуженно победили „Оренбург“, вопросов никаких нет»

Обновлено в 09:12
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
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Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Футбол

Левандовский опроверг слухи о том, что не перешел в «ПСЖ» из-за жены

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский опроверг информацию о том, что его трансфер в «ПСЖ» в 2017 году не состоялся из-за нежелания жены футболиста переезжать в Париж.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Бывшая жена Резо Гигинеишвили подружилась с Надеждой Оболенцевой

Анастасия Кочеткова, экс-супруга Резо Гигинеишвили, познакомилась с нынешний возлюбленной режиссера — Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Политика

Возле здания ЦИК Украины собрались спортивные молодчики

Собрание возле здания ЦИК Украины организовали молодые ребята спортивного телосложения, 31 марта сообщает Telegram-канал Newsroom.
Обновлено в 08:47
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Технологии

Intel увольняет сотни технических администраторов

Корпорация Intel увольняет сотни администраторов информационных технологий на этой неделе, сообщает The Oregonian .
Обновлено в 02:49
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Спорт

Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов

Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.
Обновлено в 08:03
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Политика

Зеленский сообщил о своих планах в случае поражения на выборах

Обновлено в 08:08
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Обновлено в 09:34
Авто

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В сегменте седанов лучшей шумоизоляцией обладает седан Volkswagen Passat, уровень шума в салоне которого составил всего 61,9 дБА.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Около поселка Лебяжье и порта Бронка нашлись два тюлененка

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Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.
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Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли со льдины ребенка в ТиНАО

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Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
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Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

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Футбол

Симеоне: «„Атлетико“ будет сражаться в Ла Лиге до последнего вздоха»

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Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
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Армия и оружие

Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
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Денис Дмитриевич Черышев
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей. Цвета клуба - красно-белые.
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