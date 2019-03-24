Футбол

Черышев отказался раскрыть общий с Черчесовым секретNews.ru вчера в 13:47

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
Черышев добавил, что у них с главным тренером Станиславом Черчесовым есть общий секрет, но он его не раскроет. Черышев оформил дубль, Артём Дзюба забил третий мяч. Ещё один гол записан на футболиста команды соперника — Абзала Бейсебекова.
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