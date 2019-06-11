Футбол
Черышев обратился к болельщикам перед матчем сборной России с КипромМатч ТВ 14:40
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
|20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
|38′
Александр Головин
|45′+2′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
7
Оздоев
11
Зобнин
17
Головин
18
Миранчук
22
Дзюба
20
Ионов
12
Пардо
14
Макрис
13
Кусулос
19
Лайфис
3
Иоанну
18
Артиматас
20
Кости
17
Маргаса
21
Георгиу
10
Сотериу
11
Авраам
Кипр
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник сборной России Денис Черышев обратился к болельщикам в преддверии матча отборочного этапа Евро-2020 против команды Кипра.
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