Черышев обратился к болельщикам перед матчем сборной России с КипромМатч ТВ 14:40

Полузащитник сборной России Денис Черышев обратился к болельщикам в преддверии матча отборочного этапа Евро-2020 против команды Кипра.

Черышев обратился к болельщикам перед матчем сборной России с Кипром

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