Футбол

Черышев обратился к болельщикам перед матчем сборной России с КипромМатч ТВ 14:40

Россия — Кипр
1 – 0
Перерыв
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
Полузащитник сборной России Денис Черышев обратился к болельщикам в преддверии матча отборочного этапа Евро-2020 против команды Кипра.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Черышев обратился к болельщикам перед матчем с Кипром

Чемпионат14:19

Черышев обратился к болельщикам перед матчем сборной России с Кипром

Sportbox.RU14:40

Черышев обратился к болельщикам перед матчем сборной России с Кипром

Матч ТВ14:40

Черышев обратился к болельщикам и футболистам сборной России

RT на русском14:21

Черышев обратился к болельщикам и футболистам сборной России

Газета.Ru14:49

Черышев призывает поддержать сборную России в матче с Кипром

Спорт-Экспресс14:15

Денис Черышев: "Ребята, Вперед! Вы самые лучшие!"

Bobsoccer14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Футбол

Назван состав сборной России на матч с Кипром

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 13:46
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Обновлено в 04:58
Политика

Зеленский отменил два указа Порошенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено в 12:03
Общество

Появилось видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

Обновлено в 13:30
Футбол

«Наполи» отказал «Реалу» в трансфере Руиса

«Реал» пытался подписать полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, но получил отказ, сообщает El Chiringuito.
Обновлено в 15:25
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Здоровье

Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц

Врачи давно знали, что крепкий кофе помогает подавить мышечные спазмы, но заболевание настолько редкое, что не хватает пациентов, чтобы провести эксперимент.
Обновлено в 09:33
Происшествия

СК возбудил дело после гибели людей на танкере в Махачкале

Обновлено в 03:27
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Голунов сообщил, что продолжит заниматься расследованиями

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, в отношении которого закрыли дело о наркотиках, сообщил, что продолжит заниматься расследованиями, в том числе о похоронном бизнесе.
Обновлено в 14:11
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Политика

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 14:14
Политика

Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 10:02
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Глава Дагестана отреагировал на снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 15:23
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Политика

Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания

Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Новочеркасске таксист сбил женщину на «зебре», видео

Обновлено в 11:33
Происшествия

Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован

Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Политика

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Обновлено в 14:10
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное