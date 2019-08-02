Футбол
Черышев не спас «Валенсию» от поражения «Брайтону»Газета.Ru вчера в 16:40
В текущее межсезонье "Брайтон" выиграл четвертую встречу из пяти. Для "Валенсии" это поражение стало вторым. Ранее сообщалось, что Жозэ Моуринью может возглавить клуб Черышева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Черышев отдал голевой пас в матче с «Брайтоном», однако это не спасло «Валенсию» от поражения
Евро-футбол.рувчера в 16:25
Голевая передача Черышева не спасла «Валенсию» от поражения в матче с «Брайтоном»
Спорт-Экспрессвчера в 16:07
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
Обновлено в 01:35
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Наука
В Японии разрешили создать гибрид человека и мыши
Японские власти первыми в мире одобрили эксперимент по созданию гибридного эмбриона из клеток человека и мыши.
Обновлено 01 августа в 11:53
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Единоборства
Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с компанией Dominance MMA, сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Красноярском крае возбудили уголовное дело о лесных пожарах
Обновлено 01 августа в 22:17
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа
РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
Обновлено вчера в 15:48
Футбол
«Зенит» приобрел игрока «Барселоны» Малкома
Петербургский "Зенит" приобрел вингера "Барселоны" Малкома. Трансфер бразильца обошелся сине-бело-голубым более чем в €40 млн.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом
Музыканты рок-группы Rammstein перед концертом на Газпром Арене прогулялись по Санкт-Петербургу, а некоторые даже успели проплыть по Неве.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина
В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальную погоду в России этим летом
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, с чем связаны погодные аномалии в стране этим летом.
Обновлено вчера в 15:26
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Германии изъята рекордная партия кокаина на миллиард долларов
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Интернет
В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке
Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
Обновлено вчера в 21:14
Хоккей
«Торпедо» обменяло Дениса Шуракова в «Ладу»
Хоккейный клуб «Торпедо» совершил обмен с тольяттинской «Ладой», в результате которого систему нижегородского клуба пополнили два молодых нападающих – Максим Цыбин и Егор Алексеев.
Обновлено в 02:27
Здоровье
Назван лучший вид активности для похудения
Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о «дорогих» мужчинах
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане пострадали 11 человек
Не менее 11 человек пострадали в результате аварии с участием служебного автобуса и грузовика на закрытой территории одного из заводов в Татарстане.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.
Обновлено вчера в 18:16