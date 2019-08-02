Футбол

Черышев не спас «Валенсию» от поражения «Брайтону»Газета.Ru 16:40

В текущее межсезонье "Брайтон" выиграл четвертую встречу из пяти. Для "Валенсии" это поражение стало вторым. Ранее сообщалось, что Жозэ Моуринью может возглавить клуб Черышева.
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Черышев отдал голевой пас в матче с «Брайтоном», однако это не спасло «Валенсию» от поражения

Евро-футбол.ру16:25

«Валенсия» проиграла «Брайтону». Черышев забил

Советский спорт16:14

Голевая передача Черышева не спасла «Валенсию» от поражения в матче с «Брайтоном»

Спорт-Экспресс16:07

«Валенсия» проиграла «Брайтону», Черышев отметился результативным действием

Матч ТВ15:54

«Валенсия» проиграла «Брайтону», Черышев отметился результативным действием

Sportbox.RU15:54

Гол Черышева не помог «Валенсии» избежать поражения в матче с «Брайтоном»

Чемпионат15:59

Черышев забил за «Валенсию» в товарищеском матче с «Брайтоном»

Sports.ru14:50
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Наука

В лаборатории создали искусственное Солнце

Моделирование продемонстрировало нам упрощенную версию того, как солнечному ветру удается преодолеть притяжение Солнца, которое (особенно на экваторе звезды) крайне сильное, - заключили ученые.
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Российский футболист
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