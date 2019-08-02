Футбол
Черышев не спас «Валенсию» от поражения «Брайтону»Газета.Ru 16:40
В текущее межсезонье "Брайтон" выиграл четвертую встречу из пяти. Для "Валенсии" это поражение стало вторым. Ранее сообщалось, что Жозэ Моуринью может возглавить клуб Черышева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Финансы
Доллар и евро подорожали более чем на рубль после сообщений о санкциях
В ходе торгов на Московской бирже курс рубля ускорил падение к доллару и евро на данных о новых санкциях против России.
Обновлено в 09:11
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал о вырезанной сцене
48-летний сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль» от HBO, рассказал о сцене, которую пришлось вырезать из итоговой версии картины.
Обновлено в 14:56
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
Обновлено в 15:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодном августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
Обновлено вчера в 07:52
Наука
В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
Обновлено в 11:34
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Гаджеты
Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+
За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.
Обновлено в 12:35
Футбол
«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку Модрича
По информации Sky Sports, мадридский клуб хочет обойти в борьбе за игрока "Барселону" и готов включить в возможную сделку ряд своих игроков, включая полузащитника Луку Модрича.
Обновлено в 16:46
Политика
США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против командующего полицейским спецназом Венесуэлы Рафаэля Энрике Бастардо Мендосы и руководителя главного управления военной контрразведки Ивана Рафаэля Эрнандеса Далы.
Обновлено в 18:33
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Политика
В Госдуме планируют штрафовать участников митингов на миллион
В Госдуме предлагают увеличить штрафы за участие в несанкционированных акциях. С данной идеей выступил депутат Михал Старшинов.
Обновлено в 18:47
Наука
В лаборатории создали искусственное Солнце
Моделирование продемонстрировало нам упрощенную версию того, как солнечному ветру удается преодолеть притяжение Солнца, которое (особенно на экваторе звезды) крайне сильное, - заключили ученые.
Обновлено вчера в 08:18
Здоровье
Перинатальному центру требуются специалисты высокой квалификации
Главный врач рассказал, что не хватает специалистов высокой квалификации по многим направлениям.
Обновлено в 12:06
Хоккей
Квартальнов: многие игроки «Ак Барса» сегодня были тяжёленькие
Обновлено в 15:13
Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.
Обновлено в 09:57
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото
Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.
Обновлено в 02:11
Политика
Стало известно, какие санкции Трамп решил ввести против России
Президент США Дональд Трамп подписал указ со списком санкций, которые могут ввести против России в связи с "делом Скрипалей".
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00
Культура
Теодор Курентзис заявил, что остаётся жить в Перми
По словам известного дирижёра, краевые власти пока не подтвердили, что он продолжит руководить Дягилевским фестивалем Теодор Курентзис продолжить жить в Перми в Демидково.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Турции не менее пяти человек погибли при пожаре в автобусе
По меньшей мере пять человек погибли, 15 пострадали после того, как автобус с пассажирами загорелся в турецкой провинции Балыкесир, сообщает издание Hurriyet.
Обновлено в 11:34
Политика
Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
Обновлено в 09:55
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Футбол
Форвард «Ювентуса» Дибала отказался покидать клуб
Обновлено в 12:46
Экономика
США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
ЕС и США подписали соглашение о поставках на европейский рынок американской говядины, в производстве которой не используются гормоны роста, речь идет о выделении квоты объемом 35 тысяч тонн сроком на семь лет, сообщила в пятницу ЕК.
Обновлено в 17:17