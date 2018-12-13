Футбол

Черышев не хочет играть в Российской Премьер-лиге
Нева Спорт
11:52

Черышев признался, что мог перейти в один из российских клубов, но отказался, так как чувствует в себе силы выступать в сильном чемпионате. Он заключил, что хотел бы задержаться в Испании, но в будущем не против поиграть в Российской Премьер-лиге.
Нева Спорт11:52

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Черышев заявил, что в будущем был бы не против поиграть в российском футбольном клубе

RT на русском12:35

Денис Черышев не спешит играть за российские клубы. Ему нравится в Валенсии

Интересант12:23

Черышев не хочет играть в Российской Премьер-лиге

Нева Спорт11:52

Денис Черышев: «В будущем я был бы не против поиграть в чемпионате России»

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Денис Черышев: «В будущем не против поиграть в России»

Спорт-Экспресс11:00

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Матч ТВ11:22

Черышев: «В будущем я был бы не против поиграть в России»

Sport24.ru11:11
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА и «Спартак»

"Спартак" оштрафуют на 55 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов во время домашнего матча против "Рейнджерс" и за то, что болельщик выбежал на поле на игре против "Рапида".
Обновлено в 11:50
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«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:29
Футбол

«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено в 16:29
Футбол

Тренер «Боки Хуниорс» уходит с поста после поражения от «Ривер Плейта»

Главный тренер "Боки Хуниорс" Гильермо Баррос Скелотто покидает свой пост после поражения от "Ривер Плейта" в финале Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:06
Футбол

Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы»

Болельщики еще поймут поражение от "Ман Сити", потому что они далеко впереди, но уступить "Ливерпулю" будет очень больно.
Обновлено в 16:10
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BBC второй год подряд признал Салаха лучшим игроком Африки

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан информационным холдингом ВВС лучшим футболистом Африки в 2018 году.
Обновлено в 13:54
Футбол

Начало матча «Лион» — «Монако» перенесено на 8 часов

Начало матча 18-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» перенесено на восемь часов вперед.
Обновлено в 10:20
Футбол

Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане

Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено в 13:59
Футбол

«Фулхэм» заинтересован в переходе Кэйхилла из «Челси»

Как сообщает Sky Sports, на данный момент неясно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере, но действующий контракт Кэйхилла с Челси истекает в конце сезона.
Обновлено в 15:19
Футбол

Ройс стал лучшим игроком ноября в Бундеслиге

Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс стал лучшим игроком ноября в немецкой Бундеслиге.
Обновлено в 14:31
Футбол

Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:35
Футбол

Перес попросил Солари наладить отношения с Иско

Ранее сообщалось, что Иско недоволен тем, что тренер дает ему мало игровой практики, и хочет уйти.
Обновлено в 15:20
Футбол

У президента «Милана» украли 10 тысяч евро

У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
Обновлено в 15:07
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Форвард «Ренна» Сарр признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан сенегальский нападающий «Ренна» Исмаила Сарр. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 10:08
Футбол

Солари назвал матч с ЦСКА полезным для «Реала»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари высказался о домашнем поражении от ЦСКА (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:15
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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