Черышев признался, что мог перейти в один из российских клубов, но отказался, так как чувствует в себе силы выступать в сильном чемпионате. Он заключил, что хотел бы задержаться в Испании, но в будущем не против поиграть в Российской Премьер-лиге.

Нева Спорт 11:52