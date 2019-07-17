Футбол
Черышев назвал лучший момент в своей карьереRT на русском 12:19
Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев рассказал, какой момент в карьере он считает одним из самых лучших.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Общество
В России представили паспорта будущего
Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Политика
Медведчук представил Европарламенту мирный план по Донбассу
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено в 14:56
Политика
Политолог из Нидерландов считает расследование катастрофы MH17 односторонним
Политолог из Нидерландов и автор книги о трагедии в Донбассе Йост Нимоллер в беседе с «360» назвал суд по делу MH17 односторонним.
Обновлено в 13:28
Футбол
Нигерия в восьмой раз в истории выиграла бронзу Кубка Африки
Сборная Туниса уступила команде Нигерии в матче за бронзу Кубка африканский наций.
Обновлено в 16:50
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова раскритиковала «состарившихся» звезд
Звезда раскритиковала коллег, которые решили показать себя в старости.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Наркобарон Коротышка приговорен в США к пожизненному сроку
Суд в Нью-Йорке вынес приговор знаменитому мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману по прозвищу Эль Чапо (Коротышка).
Обновлено в 11:10
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Общество
Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея
Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.
Обновлено в 13:21
Кино
«Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на «Эмми»
Несмотря на недовольство фанатов в адрес последнего сезона сериала, «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на телепремию «Эмми».
Обновлено вчера в 16:06
Спорт
Маргарита Мамун объявила о беременности
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
Обновлено в 13:10
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Кино
«Король Лев» из мультфильма прыгнул в фотореализм
Обновлено в 13:23
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»
Обновлено в 08:21
Политика
Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи
"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.
Обновлено в 16:39
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
Обновлено в 10:39
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
В Москве из-за дождя затопило часть Дмитровского шоссе, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы в Twitter.
Обновлено в 10:38