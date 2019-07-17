Футбол

Черышев назвал лучший момент в своей карьереRT на русском 12:19

Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев рассказал, какой момент в карьере он считает одним из самых лучших.
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Черышев: «Победа в финале Кубка Испании — незабываемый и самый счастливый день в карьере»

Sport24.ru11:34

Денис Черышев: Перерыв в два с половиной месяца не мог остаться незамеченным

Советский спорт12:44

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»

Матч ТВ07:00

Денис Черышев: «„Валенсия“ многого добилась в прошлом сезоне, но в следующем требования будут еще выше»

Sports.ru08:15

Черышев заявил, что комфортно чувствует себя в «Валенсии»

Спорт-Экспресс07:32

Черышев — о победе в Кубке Испании: хотел отбросить костыли и побежать

Чемпионат13:24

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»

Sportbox.RU07:00
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Политика

Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество

В России представили паспорта будущего

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Политика

Медведчук представил Европарламенту мирный план по Донбассу

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины.
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Армия и оружие

США исключили продажу Турции F-35

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Политика

Политолог из Нидерландов считает расследование катастрофы MH17 односторонним

Политолог из Нидерландов и автор книги о трагедии в Донбассе Йост Нимоллер в беседе с «360» назвал суд по делу MH17 односторонним.
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Футбол

Нигерия в восьмой раз в истории выиграла бронзу Кубка Африки

Сборная Туниса уступила команде Нигерии в матче за бронзу Кубка африканский наций.
Обновлено в 16:50
Здоровье

Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба

Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
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Ольга Бузова раскритиковала «состарившихся» звезд

Звезда раскритиковала коллег, которые решили показать себя в старости.
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Наркобарон Коротышка приговорен в США к пожизненному сроку

Суд в Нью-Йорке вынес приговор знаменитому мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману по прозвищу Эль Чапо (Коротышка).
Обновлено в 11:10
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Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
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Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России

Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
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Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
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Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Общество

Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея

Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.
Обновлено в 13:21
Кино

«Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на «Эмми»

Несмотря на недовольство фанатов в адрес последнего сезона сериала, «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на телепремию «Эмми».
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
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Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи

"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.
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Зеленский рассказал, кому доверяет

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СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
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Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

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Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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В Москве затопило Дмитровское шоссе

В Москве из-за дождя затопило часть Дмитровского шоссе, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы в Twitter.
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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