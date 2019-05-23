Черышев на костылях отправился с «Валенсией» на финал Кубка ИспанииSport24.ru 23 мая в 16:45

Сегодня, 23 мая, «Валенсия» отправилась на финальный матч Кубка Испании против «Барселоны». Команда прибыла в Херес, где будет готовиться к предстоящей игре.

Черышев на костылях отправился с «Валенсией» на финал Кубка Испании

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