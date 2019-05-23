Футбол

Черышев на костылях отправился с «Валенсией» на финал Кубка ИспанииSport24.ru 23 мая в 16:45

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
Сегодня, 23 мая, «Валенсия» отправилась на финальный матч Кубка Испании против «Барселоны». Команда прибыла в Херес, где будет готовиться к предстоящей игре.
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