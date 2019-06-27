«Валенсия» договорилась о покупке Дениса ЧерышеваРоссийская газета 16:00

"Валенсия" и "Вильярреал" договорились о трансфере футболиста сборной России Дениса Черышева. Сделка будет закрыта в ближайшее время, а сумма трансфера составит 5-6 млн евро. Определилось будущее российского вингера Дениса Черышева.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

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