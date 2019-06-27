Футбол

«Валенсия» договорилась о покупке Дениса ЧерышеваРоссийская газета 16:00

"Валенсия" и "Вильярреал" договорились о трансфере футболиста сборной России Дениса Черышева. Сделка будет закрыта в ближайшее время, а сумма трансфера составит 5-6 млн евро. Определилось будущее российского вингера Дениса Черышева.
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СМИ: «Валенсия» приобретет Черышева у «Вильярреала» за 5 миллионов евро

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Источник: «Валенсия» определилась с будущим Черышева

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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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