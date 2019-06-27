Футбол
«Валенсия» договорилась о покупке Дениса ЧерышеваРоссийская газета 16:00
"Валенсия" и "Вильярреал" договорились о трансфере футболиста сборной России Дениса Черышева. Сделка будет закрыта в ближайшее время, а сумма трансфера составит 5-6 млн евро. Определилось будущее российского вингера Дениса Черышева.
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«Валенсия» сбила цену на Черышева до 5 млн евро, «Вильярреал» согласен отпустить игрока
Спорт день за днем15:24
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
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