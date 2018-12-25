Футбол
Черышев и Головин включены в Топ-100 лучших футболистов 2018 года
Черышев и Головин включены в Топ-100 лучших футболистов 2018 годаВести.Ru10:24
Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев и игрок французского "Монако" Александр Головин были включены в рейтинг лучших футболистов мира в 2018 году по версии Marca. Одной из главных причин попадания в рейтинг было выступление игроков на чемпионате мира.
Вести.Ru10:24
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Футбол
Бывший тренер сборной России по футболу может возглавить «Рому»
По информации источника, в случае отставки нынешнего главного тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо, приоритетным вариантом в списке возможных наставников римского клуба станет Паулу Соуза, ранее возглавлявший английский "Лестер", швейцарский "Базель" и итальянскую "Фиорентину".
Обновлено в 12:48
Футбол
Неймар рассчитывает на возвращение в «Барселону»
Обновлено в 11:55
Футбол
Давид Сильва восстановился от травмы и может сыграть с «Лестером»
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва восстановился после травмы подколенного сухожилия и может сыграть в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити», который состоится завтра, 26 декабря.
Обновлено в 14:15
Футбол
Клопп: «Не хочу думать об окончании контракта с „Ливерпулем“»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о своем будущем. Действующий контракт наставника с мерсисайдцами рассчитан до 2022 года.
Обновлено в 07:37
Футбол
Дзюба потренировался с бойцом UFC
Форвард Зенита и сборной России приехал в зал ММА, чтобы потренироваться с бойцом UFC Александром Волковым.
Обновлено в 05:18
Футбол
Вейналдум: бабушка отдала меня в футбол, чтобы я не натворил глупостей
Голландский полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум рассказал, как делал первые шаги в футболе.
Обновлено в 13:24
Футбол
«Спартак» добавил в галерею лучших снимков года одно фото с Каррерой
Обновлено в 08:09
Футбол
Дом форварда «ПСЖ» Шупо-Мотинга обворовали во второй раз за месяц
28 ноября во время матча "ПСЖ" с "Ливерпулем" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1) злоумышленники вынесли из дома камерунца ценности на € 600 тыс. Ранее в этом месяце стало известно о ещё одном воровстве, которое произошло в доме другого игрока парижского клуба – защитника Тьяго Силвы.
Обновлено в 08:59
Футбол
Сульшер: природой «Манчестер Юнайтед» является атакующий футбол
Природой „Манчестер Юнайтед“ является атакующий футбол. Безусловно, мы не можем играть в атакующем стиле в каждом матче.
Обновлено в 12:18
Футбол
Нападающий ПСЖ Мбаппе признан лучшим футболистом Франции
Обновлено в 09:21
Футбол
«Балтика» расторгла договор аренды с защитником «Ростова» Плиевым
Выступающая в Футбольной национальной лиге «Балтика» и защитник Константин Плиев достигли согласия по расторжению договора аренды.
Обновлено в 11:40
Футбол
«Милан» намерен подписать контракт с сыном Мальдини
«Милан» намерен подписать контракт с Даниэлем Мальдини, сообщает Calciomercato.com.
Обновлено в 13:49
Футбол
Иньеста и Халк вошли в топ-5 игроков Азии по версии InStat
Обновлено в 09:58
Футбол
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков
В составе команды появится 8 новичков, это будут преимущественно российские игроки.
Обновлено в 05:11
Футбол
Кирилл Комбаров получил футболку «Арсенала» с капитанскими погонами на Новый год
Капитан тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров получил необычный подарок на Новый год.
Обновлено в 13:04