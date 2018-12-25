Футбол

Черышев и Головин включены в Топ-100 лучших футболистов 2018 года
Вести.Ru
10:24

Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев и игрок французского "Монако" Александр Головин были включены в рейтинг лучших футболистов мира в 2018 году по версии Marca. Одной из главных причин попадания в рейтинг было выступление игроков на чемпионате мира.
Вести.Ru10:24

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Головин, Черышев и Дзюба - в сотне лучших футболистов года по версии Marca

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Головин и Черышев попали в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca

Sport24.ru09:16
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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