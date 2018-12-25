Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев и игрок французского "Монако" Александр Головин были включены в рейтинг лучших футболистов мира в 2018 году по версии Marca. Одной из главных причин попадания в рейтинг было выступление игроков на чемпионате мира.

Черышев и Головин включены в Топ-100 лучших футболистов 2018 года

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