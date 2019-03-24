Футбол
Черышев и Дзюба развеяли миф о КазахстанеСпорт-Экспресс 12:40
Черышев поставил голы за сборную на поток: забил и бельгийцами, и в Нур-Султане. У Оздоева эффектный пас через себя, мяч подхватил Ионов. Полузащитник "Ростова" промчался по флангу и зряче навесил на дальнюю штангу, куда набегал Черышев.
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