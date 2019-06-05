Футбол
Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛREGNUM 08:40
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дисквалифицирован на один матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 5 июня сообщает «Чемпионат».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Общество
Коллегия судей отклонила жалобу автоконцернов на суды Краснодара
Высшая квалификационная коллегия судей вернула автоконцерну Hyundai жалобу на возможное мошенничество с взысканием компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, сообщает РБК.
Обновлено в 07:39
Политика
Туск пообещал продолжить финансировать Украину
По словам господина Туска, «сильная и демократическая Украина находится в лучших интересах ЕС» «Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине»,— добавил он (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет
Ракетные войска стратегического назначения до конца 2019 года получат на вооружение более 30 межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Авто
Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Экономика
РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Общество
Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня
В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Политика
Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций
Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:21
Теннис
Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Общество
Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей
Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.
Обновлено в 10:51
Общество
В КЧР выпал град размером с перепелиное яйцо
В понедельник, 3 июня, в некоторых районах Карачаево-Черкесии выпал град, а также прошли сильные ливни.
Обновлено 03 июня в 08:56
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности
За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
Происшествия
Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка
Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Абдель-Азиз рассказал, что после подписания нового контракта с UFC Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в организации.
Обновлено в 02:12
Авто
Jaguar Land Rover и BMW вместе разработают электромоторы
Команда Jaguar Land Rover и эксперты BMW Group будут работать над новыми электрическими силовыми установками, параллельно разрабатывая системы, которые будут соответствовать специфике продукции каждой из компаний.
Обновлено в 10:20
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Наука
Представлен концепт V-образного авиалайнера
Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.
Обновлено в 04:29