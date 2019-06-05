Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛREGNUM 08:40

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дисквалифицирован на один матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 5 июня сообщает «Чемпионат».

Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛ

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