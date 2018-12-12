Футбол

Черышев: было бы интересно попасть в Лиге Европы на российскую команду
Чемпионат
18:31

Валенсия — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Месталья»
11′
Антонио Валенсия
Карлос Солер
17′
Тони Лато
28′
30′
Эрик Бертран Байи
46′
Маркос Рохо
Эшли Янг
Фил Джонс
47′
Тони Лато
Эсекьель Гарай
51′
57′
Фред
Маркус Рэшфорд
Денис Черышев
Ферран Торрес
66′
Санти Мина
Родриго Морено
68′
69′
Ромелу Лукаку
Джесси Лингард
82′
Маркус Рэшфорд
87′
Маркус Рэшфорд
В Лиге Европы было бы очень интересно попасть на российскую команду, на любой клуб.
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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