Футбол
Черышев заявил, что его переход в «Валенсию» почти завершенРИА Новости 00:56
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев заявил, что в ближайшее время должен перейти в испанскую "Валенсию" на постоянной основе. Черышев, права на которого принадлежат другому испанскому клубу - "Вильярреалу", провел минувший сезон в "Валенсии" на правах аренды.
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Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
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Трамп назвал Путина прекрасным парнем
Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
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Буйные локоны и пухлые губы: 75-летний Мик Джаггер показал 2-летнего сына, похожего на певца как две капли
Нынешняя возлюбленная 75-летнего Мика Джаггера редко попадается в объективы папарацци и не так часто, как хотелось бы интернет-пользователям, публикует семейные снимки.
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Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Путин заявил, что на саммите G20 нет прорывов
Обновлено в 03:13
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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
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Через десять месяцев с начала вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго было зафиксировано более 1500 летальных исходов, передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление министерства здравоохранения ДР Конго от 25 июня.
Обновлено 26 июня в 04:41
Общество
CNN (США): поиски ответа на рост подростковых преступлений в Великобритании (CNN)
Британская полиция сообщила о совершенных в прошлом году 40577 преступлениях, в которых использовались ножи или острые инструменты, — это на 10 тысяч преступлений больше, чем в 2011 году, и их количество увеличивается уже пятый год подряд.
Обновлено в 02:38
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Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года
Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.
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Футбол
Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»
Обновлено в 03:18
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
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Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
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Вратарь Фролов перешел из «Оренбурга» в «Сочи»
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
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Политика
Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатию
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:55
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
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Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы
«Аэрофлот» решил не отказываться от новых Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 14:07
Авто
Новый Opel Astra на платформе PSA пропишется в Германии
Как отметили в Opel, возвращение производства Astra в Рюссельсхайм стало возможным благодаря дополнительным инвестициям, позволившим предприятию создать новые рабочие места (для второй смены) и, тем самым, повысить эффективность работы.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Путин подтвердил планы посетить Саудовскую Аравию
Президент России попросил передать благодарность королю Саудовской Аравии за приглашение посетить королевство.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим»
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Обновлено вчера в 23:01
Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59