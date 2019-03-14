Футбол

Краснодар — Валенсия 0:0 (1-й тайм)РИА Новости 13:06

Краснодар — Валенсия
0 – 0
1-й тайм
Лига Европы, 1/8 Финала
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
  
98
Петров
  
5
Спайич
  
3
Фьоулюсон
  
6
Рамирес
  
14
Ольссон
  
8
Газинский
  
7
Вандерсон
  
33
Перейра
  
9
Ари
  
16
Классон
  
13
Нето
  
18
Васс
  
5
Паулиста
  
12
Диакаби
  
14
Гайя
  
8
Солер
  
17
Коклен
  
6
Кондогбиа
  
11
Черышев
  
23
Собрино
  
22
Мина
  
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Голкипер Матвей Сафонов включен в стартовый состав "Краснодара" на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги Европы с испанской "Валенсией", сообщается на сайте УЕФА. В матче 19-го тура чемпионата России с "Оренбургом" 11 марта ворота "Краснодара" защищал Андрей Синицын.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» – «Валенсия»: Черышев выйдет в старте гостей

Спорт-Экспресс12:42

«Краснодар» бьется с «Валенсией» Черышева за четвертьфинал ЛЕ. Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ13:36

«Краснодар» – «Валенсия». Трансляция начнется в 20:55

Sports.ru06:30

«Краснодар» — «Валенсия»: Ари и Черышев начнут встречу с первых минут

Чемпионат12:39

Денис Черышев: «„Валенсия“ планирует пройти дальше в ЛЕ»

Sportbox.RU09:49

Денис Черышев: «Краснодар» может доставить неприятности «Валенсии»

Советский спорт08:28

Черышев: Обсуждая контракты Сулейманова и Игнатьева, клубу лучше никто не делает

RT на русском11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Политика

Порошенко уволил главного разведчика Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божко.
Обновлено в 12:17
Спорт

Елисеев принёс извинения болельщикам за шестое место в супермиксте

Обновлено в 13:08
Происшествия

Аргентинские власти назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»

Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.
Обновлено в 11:16
Политика

Парламент Британии отказался от нового референдума по Brexit

Парламент Великобритании отверг поправку об отсрочке даты Brexit при условии проведения повторного референдума по выходу Лондона из состава Евросоюза.
Обновлено в 13:30
Политика

Медведев освободил от должности замглавы Росавиации

В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, уточняется, что заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олега Клима освободили от должности по его просьбе.
Обновлено в 13:32
Политика

Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

Телеведущего и замдиректора ВГТРК Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны России.
Обновлено в 10:05
Политика

Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении власти

«Вчера только приняли законы сенатора Андрея Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть — подпадёшь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадёшь под закон о фейковых новостях», — приводит её слова ТАСС.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Мытищах киллерами убит мужчина

Обновлено в 11:30
Политика

О «ренессансе» российского Крыма заявили в Германии

Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Юлия Началова лечила рану на ноге лидокаином

Обновлено в 11:03
Происшествия

В Москве мужчина брал детей из детдома, насиловал и сдавал обратно

По данным следствия, в июне 2016 года обвиняемый оформил опекунство над мальчиком, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем вернул ребенка в социальное учреждение.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки-маугли

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что "девочка-маугли", найденная в захламленной квартире в Москве, выздоравливает.
Обновлено в 11:57
Политика

YouTube заблокировал канал Владимира Зеленского

Сервис видеохостинга YouTube заблокировал канал артиста и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:21
Общество

В России предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Участники стратегической сессии, обсуждавшие продвижение здорового образа жизни в России, могут внести в перечень поручений президента к заседанию Госсовета предложение по ограничению продажи алкоголя в жилых районах.
Обновлено в 13:02
Единоборства

Следующий поединок Александра Емельяненко состоится 10 мая в Самаре

Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным морем

Обновлено в 12:41
Хоккей

«Авангард» в гостях обыграл «Барыс» в первом матче серии

Обновлено в 11:48
Политика

Участок «Северного потока – 2» могут отдать отдельной компании

Для управления 50 км трубопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ пойдёт через Германию в Европу, может быть создана отдельная компания.
Обновлено в 07:32
Политика

Трамп хочет выделить $5 млн финансирования «Белым каскам»

В Госдепе заявили, что правительство США планирует выделить $5 млн на деятельность "Белых касок" и механизма ООН в Сирии.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Опубликовано фото «черного ящика» упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX

Обновлено в 12:54
Политика

Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 06:38
Происшествия

СБУ задержала советника главы МВД страны

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины (СБУ) задержали советника министра внутренних дел страны Арсена Авакова.
Обновлено в 13:20
Авто

Opel выйдет на российский рынок с тремя моделями

Немецкий автопроизводитель Opel выведет на российский рынок модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro.
Обновлено в 04:21
Политика

Глава Липецка досрочно подал в отставку

Глава Липецка Сергей Иванов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 10:14
Политика

Для исправления демографии в России переселят мигрантов

Как пишет "Коммерсантъ", источники, близкие к правительству, сообщили, что в планах Кремля в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек.
Обновлено в 07:21
Экономика

Инвестиции к ВВП упали ниже уровня 2011 года

Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП России сократилось с 21,4% в 2017 году до 20,6% в 2018-м, сообщил сегодня Росстат.
Обновлено в 10:09
Футбол

Cкоулз покинул «Олдхэм» спустя месяц после назначения

Пол Скоулз покинул должность главного тренера "Олдхэма".
Обновлено в 13:05
Политика

Зюганов: Мандат Жореса Алферова в Госдуме получит Павел Грудинин

Президиум Коммунистической партии Российской Федерации принял решение передать мандат умершего депутата Госдумы от фракции Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты России от данной партии Павлу Грудинину.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Надыме санитарка поглумилась над оторванным пальцем пациентки

В сети появилось шокирующее видео, как одна из санитарок больницы Надыма поглумилась над девушкой, у которой оторвало палец.
Обновлено в 11:57
Экономика

Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд

«Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год.
Обновлено в 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное