Футбол

Черышев: «Спартаку» будет тяжело обыграть «Вильярреал»
Sport24.ru
18:14

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился ожиданиями от матча заключительного тура Лиги Европы «Вильярреал» — «Спартак».
Sport24.ru18:14

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Черышев: «Спартаку» будет тяжело обыграть «Вильярреал»

Sport24.ru18:14
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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