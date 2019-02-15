Черышев: «Сейчас „Валенсии“ чуть больше сопутствует удача»Sport24.ru 06:38

Команда компактно сыграла в обороне и воспользовалась некоторыми ошибками «Селтика». Мы покидаем Шотландию в отличном настроении. Сейчас нам чуть больше сопутствует удача, которой нам не хватало раньше, и мы забиваем голы.

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Черышев: «Сейчас „Валенсии“ чуть больше сопутствует удача»

Происшествия Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек, которые были задержаны ранее, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.

Политика Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько готовы сами народы двух стран.

Происшествия Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.

Происшествия Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».

Политика Суд в Гааге поддержал иск по активам в Крыму, заявили в ПриватБанке Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к РФ по потере активов в Крыму, размер компенсации определит позднее, сообщила в пятницу пресс-служба финансового учреждения.

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Происшествия На мэра города Иваново совершено нападение Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.

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Происшествия В Саратовской области при тушении церкви пострадали двое пожарных Пресс-секретарь минздрава Саратовской области Ирина Шварцкопф сообщила, что пострадавшие пожарные находятся в тяжелом состоянии.

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Происшествия На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне.

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Экономика Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности, следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств.

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Автоспорт Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид на своей базе в Маранелло.