Футбол

Черышев: «Победы над „Реалом“ делают меня счастливым»Sport.ru 06:58

Игрок национальной сборной России Денис Черышев, трудящийся на благо испанской "Валенсии", дал небольшой комментарий относительно проведения сотого поединка в рамках высшего испанского дивизиона.
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Денис Черышев — о сотом матче в примере: «Каждая игра за „Валенсию“ для меня особенная»

Матч ТВ07:21

Денис Черышев: Каждая игра – это подарок после сезонов, в которых я не мог наслаждаться футболом

Советский спорт07:17

Черышев: «Победы над „Реалом“ делают меня счастливым»

Sport.ru06:58

Черышев рассказал о событии — 100 игр в Примере

Нева Спорт06:40

Денис Черышев: «Каждая игра для меня – это как награда после тех сезонов, в которых я не мог наслаждаться футболом»

Спорт-Экспресс06:37

Черышев: победа над такими командами, как «Реал», всегда делает вас счастливым

Чемпионат06:26

Черышев: «Каждая игра — это как приз за те отрезки времени, когда я не мог наслаждаться футболом»

Sport24.ru07:06
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Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Политика

Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение

Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
Обновлено в 11:57
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Политика

Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Интернет

Facebook был пойман на спекуляции личными данными пользователей

Администрация социальной сети Facebook была поймана на использовании личных данных пользователей для борьбы с конкурентами и помощи партнерам.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.
Обновлено в 02:53
Политика

Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов

Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Политика

Минпромторг планирует ввести в серию четыре новых модели самолетов

"Для ее (транспортной инфраструктуры - ред.) функционирования и обеспечения связанности территорий в ближайшие пять лет мы выведем в серию четыре новых модели самолетов в линейке региональных и среднемагистральных перевозок", - сказал Мантуров.
Обновлено в 06:13
Здоровье

Орловские медики пригрозили властям работать на одну ставку

Если требования медиков не будут выполнены, они грозятся работать только на одну ставку, и тогда скорая помощь не сможет делать столько выездов, сколько выполняет сейчас.
Обновлено в 08:48
Политика

В новый состав Рады прошли бы партии Зеленского, Бойко, Порошенко,Тимошенко и Смешко

Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населённых пунктах, подконтрольных властям, показал, что если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер преодолели бы 6 партий.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу

Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Космос

Телескоп TESS обнаружил сопоставимую по размерам с Землей экзопланету

Обновлено в 11:45
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 23:49
Политика

Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Футбол

РФС запретил ФК «Оренбург» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Оренбург» регистрировать новых игроков в связи с задолженностью, а не писать: это произошло потому, что сегодня утром было то-то перед защитником Ильей Самошниковым.
Обновлено в 10:17
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Петербурге эвакуировали 14 районных судов

Обновлено в 08:13
Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:24
Игры

Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street

Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

Алексину присвоили статус территории опережающего развития

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Тульской области ТОСЭР «Алексин».
Обновлено в 04:16
Политика

Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы

«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
Обновлено в 12:24
Культура

Скончался писатель-фантаст Джин Вулф

Обновлено в 11:15
Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21

Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении

Обновлено вчера в 17:14
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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