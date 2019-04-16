Футбол
Черышев: «Победы над „Реалом“ делают меня счастливым»Sport.ru 06:58
Игрок национальной сборной России Денис Черышев, трудящийся на благо испанской "Валенсии", дал небольшой комментарий относительно проведения сотого поединка в рамках высшего испанского дивизиона.
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Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение
Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
Обновлено в 11:57
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Интернет
Facebook был пойман на спекуляции личными данными пользователей
Администрация социальной сети Facebook была поймана на использовании личных данных пользователей для борьбы с конкурентами и помощи партнерам.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.
Обновлено в 02:53
Политика
Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов
Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Политика
Минпромторг планирует ввести в серию четыре новых модели самолетов
"Для ее (транспортной инфраструктуры - ред.) функционирования и обеспечения связанности территорий в ближайшие пять лет мы выведем в серию четыре новых модели самолетов в линейке региональных и среднемагистральных перевозок", - сказал Мантуров.
Обновлено в 06:13
Здоровье
Орловские медики пригрозили властям работать на одну ставку
Если требования медиков не будут выполнены, они грозятся работать только на одну ставку, и тогда скорая помощь не сможет делать столько выездов, сколько выполняет сейчас.
Обновлено в 08:48
Политика
В новый состав Рады прошли бы партии Зеленского, Бойко, Порошенко,Тимошенко и Смешко
Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населённых пунктах, подконтрольных властям, показал, что если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер преодолели бы 6 партий.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Футбол
РФС запретил ФК «Оренбург» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Оренбург» регистрировать новых игроков в связи с задолженностью, а не писать: это произошло потому, что сегодня утром было то-то перед защитником Ильей Самошниковым.
Обновлено в 10:17
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 14 районных судов
Обновлено в 08:13
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Алексину присвоили статус территории опережающего развития
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Тульской области ТОСЭР «Алексин».
Обновлено в 04:16
Политика
Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы
«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
Обновлено в 12:24
Культура
Скончался писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено в 11:15
Энергетика
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%
Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21
Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении
Обновлено вчера в 17:14