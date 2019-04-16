Черышев: «Победы над „Реалом“ делают меня счастливым»Sport.ru 06:58

Происшествия Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска» Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Политика Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Политика Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.

Интернет Facebook был пойман на спекуляции личными данными пользователей Администрация социальной сети Facebook была поймана на использовании личных данных пользователей для борьбы с конкурентами и помощи партнерам.

Происшествия Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.

Политика Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.

Политика Минпромторг планирует ввести в серию четыре новых модели самолетов "Для ее (транспортной инфраструктуры - ред.) функционирования и обеспечения связанности территорий в ближайшие пять лет мы выведем в серию четыре новых модели самолетов в линейке региональных и среднемагистральных перевозок", - сказал Мантуров.

Здоровье Орловские медики пригрозили властям работать на одну ставку Если требования медиков не будут выполнены, они грозятся работать только на одну ставку, и тогда скорая помощь не сможет делать столько выездов, сколько выполняет сейчас.

Политика В новый состав Рады прошли бы партии Зеленского, Бойко, Порошенко,Тимошенко и Смешко Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населённых пунктах, подконтрольных властям, показал, что если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер преодолели бы 6 партий.

Происшествия В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.

Политика Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Политика Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.

Футбол РФС запретил ФК «Оренбург» регистрировать новых игроков Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Оренбург» регистрировать новых игроков в связи с задолженностью, а не писать: это произошло потому, что сегодня утром было то-то перед защитником Ильей Самошниковым.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Игры Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.

Общество Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

Происшествия Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Экономика Алексину присвоили статус территории опережающего развития Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Тульской области ТОСЭР «Алексин».

Политика Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы «Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.

Энергетика «Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25% Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.