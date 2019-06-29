Черышев: Переход в «Валенсию» практически завершенВладТайм 04:24

Как стало известно на днях, игрок российской сборной Денис Черышев переходит из «Вильярреал» в «Валенсию». Сегодня эту информацию подтвердил сам футболист. Со слов Дениса, переход к «летучим мышам» практически завершен.

Происшествия В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.

Хоккей «Вашингтон» обменял нападающего Бураковски в «Колорадо» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Андре Бураковски в «Колорадо Эвеланш».

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Происшествия Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.

Политика Трамп: США разрешат Huawei продавать оборудование при отсутствии угроз Соединённые Штаты разрешат американским компаниям продавать оборудование китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, если оно не будет представлять угрозы национальной безопасности Вашингтона, заявил лидер США Дональд Трамп.

Политика Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.

Футбол Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Футбол Федор Кудряшов рассказал, что готов перейти в «Зенит» Защитник сборной России Федор Кудряшов отметил, что готов перейти в «Зенит», подчеркнув, что сине-бело-голубые являются топ-клубом.

Авто Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai в августе в Китае запустит продажи нового поколения модели Creta.

Политика Эрдоган рассказал о плановых поставках российских С-400 в Турцию Как сообщало Накануне.RU, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Армия и оружие Россия вывела на рынок новый катер с крылатыми ракетами Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами морского базирования.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Общество Губернатор Иркутской области: Никто не останется один на один с бедой Первые выплаты людям, пострадавшим от паводка на западе Иркутской области, начнутся уже сегодня 29 июня.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Финансы Эксперты сказали, зачем срочно избавлять от долларов На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть.

Здоровье Кассационный суд Франции разрешил эвтаназию пациента в коме Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.

Политика Путин назвал произволом дело Голунова Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

Футбол «ПСЖ» начал переговоры с Бонуччи 28 июня представители «ПСЖ» контактировали с агентами защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Goal.