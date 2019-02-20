Футбол
«Чертаново» заявило 14-летнего форварда Пиняева на сезонЧемпионат 09:53
Согласно регламенту, форвард может также играть и за «Чертаново-2», которое выступает в ПФЛ. Если Пиняев выйдет на поле до конца нынешнего сезона, он станет самым молодым футболистом, когда-либо появившимся на поле в российских лигах.
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Политика
Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерам
«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно»,— заявил он.
Обновлено в 04:49
Политика
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
В НАТО посчитали неприемлемым обещание президента России Владимира Путина нацелить ракеты на страны альянса в случае размещения американского вооружения в Европе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Порошенко обвинил Кремль в подготовке к удару по Украине
«Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой», — сказал украинский лидер в ходе дебатов на Генассамблее ООН.
Обновлено в 11:36
Политика
Путин не видит предпосылок для нового Карибского кризиса
Глава государства надеется, что эти механизмы и инструменты будут использованы, чтобы в мире не создавалось "никаких новых кризисов типа Карибского".
Обновлено в 11:57
Политика
Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от интернета
Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть.
Обновлено в 11:52
Спорт
Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста
Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Экономика
Агаларов заявил о способности достроить космодром Восточный
Crocus Group может достроить космодром Восточный, если правительство России сделает соответствующее поручение, сообщил РБК через пресс-службу президент холдинга Араз Агаларов.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Националист Демушкин вышел из колонии досрочно
Националист Дмитрий Демушкин, отбывавший срок в колонии, вышел на свободу.
Обновлено в 11:40
Экономика
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
В Эстонии заявили о подготовке к войне
Эстония готовится к войне, судя по характеру оборонных расходов страны, заявил начальник отдела оборонных инвестиций эстонского минобороны Кусти Сальм в ходе конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
Обновлено в 10:18
Политика
Болтон заявил, что дни правления президента Никарагуа сочтены
Дни правления президента Никарагуа Даниэля Ортеги сочтены, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 10:03
Политика
Венесуэла закрыла морскую границу с островами в Карибском море
Венесуэльские власти закрыли морскую границу с островами, входящими в группу Малых Антильских островов.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В школе, где нашли мясо с «щупальцами», запретили телефоны
Обновлено в 09:20
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Политика
Орешкин назвал системной проблемой ситуацию с арестами бизнесменов
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает аресты бизнесменов системной проблемой, решение которой должно коснуться отдельных конкретных случаев.
Обновлено в 10:11
Хоккей
КХЛ. «Салават Юлаев» впервые в сезоне победил «Ак Барс»
Обновлено в 11:44
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство битопливной Lada Largus
"АвтоВАЗ" начал производство работающей на бензине и газе Lada Largus CNG, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:59
Политика
Совет Госдумы решил не выплачивать взнос в ПАСЕ за 2019 год
Согласно представленным материалам в повестке заседания, совет согласился с рекомендацией думских комитетов по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уплатить взносы Российской Федерации за 2019 год в ряд организаций, среди которых Парламентская Ассамблея Совета Европы не значится.
Обновлено в 08:56
Общество
Танцующая матка смутила зрителей Первого канала
В эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале выступила актриса в костюме матки.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Фигурантам дела Baring Vostok предъявили первые обвинения
Первым фигурантам дела инвесткомпании Baring Vostok предъявлены обвинения.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Частный самолёт «подрезал» пассажирский Boeing в небе над «Внуково»
Частный самолёт Bombardier Challenger 600 и пассажирский Boeing едва не столкнулись в небе над аэропортом «Внуково».
Обновлено в 10:51
Спорт
Елисеев финишировал пятым в гонке на ЧЕ по биатлону
Обновлено в 10:13
Происшествия
Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
Два кота устроили коммунальную аварию в одном из жилых домов на улице Верности в Санкт-Петербурге, сообщает интернет-телеканал Piter.tv.
Обновлено в 09:54
Происшествия
СК возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке
Следственный комитет завел уголовное дело после трех взрывов в Донецке, сообщается на сайте СК России.
Обновлено в 11:56
Энергетика
Польша станет центром реэкспорта американского СПГ, заявил посол США
Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного газа, заявила посол США Джорджетт Мосбахер на семинаре в среду в Варшаве.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Ярославле экс-начальника колонии поместили под домашний арест
Кировский районный суд Ярославля постановил избрать для бывшего врио начальника ярославской колонии №1 Дмитрия Николаева меру пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 06:17
Общество
Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон
Карл Лагерфельд завещал не устраивать публичную церемонию своих похорон и хотел быть кремированным.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Глава СПЧ просит Бастрыкина расследовать заражение детей в Москве
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов просит главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование массового заражения детей дизентерией в детских садах Москвы, сообщает 20 февраля сайт Совета.
Обновлено в 08:58