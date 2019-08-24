Футбол

«Чертаново» спаслось от поражения в матче ФНЛ с «Томью»РИА Новости 09:21

"Чертаново" дома сыграло вничью с "Томью" в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей счет в матче открыл Александр Горбатюк (на 63-й минуте), у хозяев поля отличился Дмитрий Цыпченко (90+8).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Чертаново» на 90+9-й минуте спаслось от поражения в матче с «Томью»

Спорт-Экспресс09:03

«Чертаново» — «Томь»: как выступят сибиряки?

Все про Спорт рувчера в 10:38

«Томь» сыграла вничью с московским «Чертаново»

РИА Томск09:16

«Томь» в последнюю минуту упустила победу в матче с «Чертаново»

vtomske.ru09:00

ФНЛ. «СКА» учинил разгром «Арвамиру», чудесное спасение «Чертаново» и другие результаты 10-го тура

Sport.ru03:59

«Чертаново» избежало поражения в матче с «Томью», забив в компенсированное время

Чемпионат08:59

Игнашевич против «программиста» Газзаева, Талалаев штурмует рекорд Аленичева

Sportbox.RUвчера в 00:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Шоу-бизнес

47-летняя Елена Корикова тайно вышла замуж

Обновлено в 09:37
Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Культура

Жена Мамонова рассказала о его состоянии после инфаркта

Жена музыканта и артиста Петра Мамонова, который попал в реанимацию с инфарктом, рассказала о его состоянии.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку

Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Футбол

Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Борнмут» в матче АПЛ

Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Бывший бойфренд Виктории Бони женился

В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Российский губернатор пожалел, что в стране нет смертной казни

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов пожалел, что в России наложен мораторий на смертную казнь.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия

В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

"25 августа 2019 года осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:57
Авто

Тюнеры показали рестмод 53-летнего пикапа Chevrolet Crew Cab

Специалисты сделали из старенького автомобиля эффектный рестмод, получивший название Ponderosa и новые силовые установки.
Обновлено в 10:06
Космос

НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Политика

В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что у всех участников G7 возобладает здравый смысл в вопросе отношений с российской стороной.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети

Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Казаки Кубани отреагировали на избиение россиянина в Геленджике

В «Кубанском казачьем войске» выясняют обстоятельства инцидента с избиением мужчины казаками в Геленджике.
Обновлено в 13:07
Футбол

ЦСКА крупно обыграл «Ахмат» в матче 7 тура РПЛ

В Москве стартовала воскресная программа седьмого тура российской премьер-лиги по футболу, где ЦСКА на своем домашнем стадионе принимал грозненский "Ахмат".
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына

Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.
Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:12
Политика

В Абхазии началось голосование на выборах президента республики

Обновлено в 01:09
Культура

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 16:07
Политика

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника оправдался за инцидент с пятитысячной купюрой

Обновлено в 10:08
Политика

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Футбол

«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в матче второго тура Бундеслиги

"Лейпциг" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче второго тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:35
Общество

В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

Обновлено в 12:45
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в бою за титул WBO в полутяжелом весе

Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда в бою за титул WBO в полутяжелом весе.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь

Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Футбол

«Спартак» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов»

«Спартак» сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Наука

На гималайском озере Скелетов нашли кости европейцев

Ученые из США, Великобритании, Германии и Индии исследовали скелеты трех групп людей, погибших с разницей в сотни лет.
Обновлено 22 августа в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное