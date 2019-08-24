Футбол

«Чертаново» спаслось от поражения в матче ФНЛ с «Томью»РИА Новости 09:21

Чертаново — Томь
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Москва, Арена Чертаново
63′
Александр Горбатюк
Владислав Сарвели
90′+5′
Дмитрий Цыпченко
90′+9′
"Чертаново" дома сыграло вничью с "Томью" в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей счет в матче открыл Александр Горбатюк (на 63-й минуте), у хозяев поля отличился Дмитрий Цыпченко (90+8).
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