Футбол
«Чертаново» спаслось от поражения в матче ФНЛ с «Томью»РИА Новости 09:21
"Чертаново" дома сыграло вничью с "Томью" в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей счет в матче открыл Александр Горбатюк (на 63-й минуте), у хозяев поля отличился Дмитрий Цыпченко (90+8).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском «летающем танке»
Использование российских машин было затруднительным для Кореи из-за постоянных перебоев с поставками запчастей и несовместимости Т-80 с американскими военными стандартами.
Обновлено в 08:37
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено вчера в 15:46
Гаджеты
Портативная консоль Smach Z стала ещё мощнее
Проект игровой консоли на базе ОС Windows 10 под названием Smach Z насчитывает уже несколько лет.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Политика
В России предложили вернуть смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Встреча 7-го тура, состоявшаяся в воскресенье на стадионе ЦСКА в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 3:0. Голы в составе победителей забили Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66), Никола Влашич (73).
Обновлено в 11:25
Политика
Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива
Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в воскресенье сообщил об уменьшении доли российского дизельного топлива на украинском рынке.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе показал своим подписчикам сына
Известный российский поп-певец Валерий Меладзе опубликовал совместную фотографию со своим сыном, соответствующий снимок был опубликован 24 августа в социальной сети Instagram.
Обновлено в 07:16
Политика
Меркель назвала темы, которые обсудят участники саммита G7
Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят такие темы, как отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.
Обновлено в 09:50
Кино
Опубликован первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»
О возможном продолжении сериала стало известно осенью 2018 года. Ожидается, что фильм расскажет о дальнейшей судьбе Пинкмана.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Ростов» и «Рубин» объявили составы на матч чемпионата России
"Ростов" и казанский "Рубин" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»
В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.
Обновлено в 10:58
Общество
Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью
В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.
Обновлено в 04:00
Экономика
Число киберпреступлений за два года выросло на треть
Жительнице Петербурга Татьяне на днях позвонили и представились службой безопасности банка.
Обновлено 22 августа в 22:32
Политика
Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости
Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено вчера в 06:35
Кино
Вторая часть «Черной пантеры» выйдет весной 2022 года
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Павших в боях за Молдавию красноармейцев перезахоронили в республике
Останки около 70 солдат и офицеров Красной армии, павших в боях за освобождение Молдавии от фашистов, перезахоронили в ходе торжественной церемонии в мемориальном комплексе в села Каракуй, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48