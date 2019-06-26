Футбол

«Чертаново» разгромило «Шеффилд» в товарищеском матче — 7:0Чемпионат 12:49

В товарищеском матче «Чертаново» принимало английский «Шеффилд». Встреча состоялась на стадионе "Арена Чертаново" в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 7:0.
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«Чертаново» разгромил «Шеффилд», забив семь безответных мячей

Советский спорт13:23

Автозаки уехали пустыми

Аргументы неделивчера в 14:16

«Чертаново» разгромило «Шеффилд»

Sportbox.RU12:53

Спортивный отряд летнего лагеря академии «Чертаново» познакомился с футболистами «Шеффилда»

На Варшавке. Чертаново Северное05:14

Футболисты «Шеффилда» сыграли в боулинг перед матчем против «Чертаново»

Матч ТВвчера в 19:45

«Чертаново» разгромило «Шеффилд» в товарищеском матче — 7:0

Чемпионат12:49

Английский футбольный клуб провел мастер‐класс для раменских спортсменов

Телеканал 360°24 июня в 12:57
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Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.
Обновлено в 08:47
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира

В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Общество

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Футбол

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В центре Энгельса горит ярмарка «Феникс». Хроника

Telegram-канал «Театр взрослого зрителя» опубликовал видео, на котором арендаторы рынка говорят губернатору, что тушение пожара проводится недостаточно оперативно.
Обновлено в 12:30
Политика

Российская делегация успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников сообщил, что российская делегация в последние две минуты успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ.
Обновлено в 13:15
Единоборства

Россиянин Куруглиев завоевал золото Европейских игр

Российский спортсмен Даурен Куруглиев стал победителем Европейских игр-2019 в соревнованиях по вольной борьбе.
Обновлено в 13:15
Политика

Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации

Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму

Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом.
Обновлено в 04:06
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Авто

Представлен обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Возле станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

В свою очередь, как рассказал представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов, сотрудники Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики начали отвод сил и техники от линии соприкосновения.
Обновлено в 08:18
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Политика

В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков

Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Двум магаданцам грозит до трех лет колонии за надпись «город отстой»

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Театры

Стало известно, почему Пласидо Доминго не вышел на сцену Мариинки

Обновлено в 13:16
Экономика

В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ

По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:25
Общество

Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию издания Transparency International Russia, в которой рассказывалось о расходах российских чиновников на командировки.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге

Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 13:42
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Трамп рассказал о быстрой войне с Ираном

25 июня Трамп заявил, что Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам.
Обновлено в 09:47
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