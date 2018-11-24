Футбол

«Чертаново» разгромило «Краснодар-2», «Авангард» выиграл у «Зенита-2»
LiveSport.ru
09:05

В рамках 24-го тура Футбольной национальной лиги "Чертаново" на своем поле разгромило "Краснодар-2" — 3:0. В составе победителей точные удары нанесли Дмитрий Цыпченко (20 минута), Максим Глушенков (21) и Роман Ежов (86).
LiveSport.ru09:05

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«Чертаново» сильнее «Краснодара», «Авангард» одолел «Зенит-2»

Евро-футбол.ру09:09

«Авангард» и «Чертаново» обыграли вторые команды «Зенита» и «Краснодара»

Матч ТВ09:07

«Авангард» и «Чертаново» обыграли вторые команды «Зенита» и «Краснодара»

Sportbox.RU09:07

ФК «Краснодар-2» на выезде с разгромным счетом уступил «Чертаново»

Кубань 2409:04

«Чертаново» разгромило «Краснодар-2», «Авангард» оказался сильнее «Зенита-2»

Чемпионат08:57

«Чертаново» разгромило «Краснодар-2», «Авангард» выиграл у «Зенита-2»

LiveSport.ru09:05

«Краснодар-2» потерпел разгромное поражение от «Чертаново» в последнем матче года

Юга.ру08:58
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Футбол

«Рубин» сыграл вничью с «Анжи» и пришел восьмым к экватору чемпионата

Казанский «Рубин» в Дагестане сыграл вничью с «Анжи», матч завершился со счетом 1:1. У гостей забил гол в своем первом матче за казанцев в чемпионате России защитник Игорь Калинин.
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«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в 13-м туре АПЛ

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Вест Хэм Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 13:10
Футбол

Хет-трик Лукебакио принес «Фортуне» ничью в матче с «Баварией»

"Бавария" не смогла удержать победу и сыграла вничью с "Фортуной" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 3:3. В составе мюнхенцев дубль оформил Томас Мюллер, еще один гол на счету у Никласа Зюле.
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Аленичев: Пришлось поговорить с игроками на повышенных тонах

В перерыве тренер был вынужден поговорить со своими подопечными на повышенных тонах, чтобы команда начала демонстрировать более качественную игру.
Обновлено в 10:42
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
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Футбол

Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»

23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 13:40
Футбол

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
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Футбол

Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что очень рад своему первому результативному пасу за «армейцев».
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Обновлено в 11:07
Футбол

ФК «Нижний Новгород» одержал победу над «Томью»

Обновлено в 11:49
Футбол

Клопп — о победе в матче с «Уотфордом»: результат отражает игру

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат выездного матча 13-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом" (3:0).
Обновлено в 13:17
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Главный тренер «Торино» приостановил работу из-за состояния здоровья

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри временно оставил работу с командой из-за состояния здоровья, сообщает пресс-служба туринского клуба.
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Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
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Российский футбольный клуб из Краснодара, выступающий в ФНЛ. Основан в 2013 году как фарм-клуб «Краснодара».
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