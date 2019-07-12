Футбол
«Чертаново» победило «Енисей» в матче второго тура ФНЛРИА Новости вчера в 13:13
Футболисты "Чертаново" дома обыграли красноярский "Енисей" в матче второго тура ФНЛ. Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Дмитрий Цыпченко (на 18-й минуте) и Максим Витюгов (34, пенальти).
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«Енисей» проиграл «Чертаново», «Луч» обыграл «Краснодар-2» благодаря двум голам в концовке
Sport24.ruвчера в 12:58
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