Футболисты "Чертаново" дома обыграли красноярский "Енисей" в матче второго тура ФНЛ. Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Дмитрий Цыпченко (на 18-й минуте) и Максим Витюгов (34, пенальти).

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