Футбол

«Чертаново» обыграло на выезде «СКА-Хабаровск» в ФНЛРИА Новости 02:11

Футболисты московского "Чертаново" обыграли на выезде "СКА-Хабаровск" в матче 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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«Чертаново» обыграло на выезде «СКА-Хабаровск» в ФНЛ

РИА Новости02:11

«Чертаново» в гостях обыграло «СКА-Хабаровск» в рамках 25-го тура ФНЛ

Советский спорт01:58

«Чертаново» на выезде обыграло «СКА-Хабаровск»

Спорт-Экспресс01:50

«Чертаново» обыграло «СКА-Хабаровск» в первом матче ФНЛ после зимней паузы

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СКА в Хабаровске уступил «Чертаново»

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СКА в Хабаровске уступил «Чертаново»

Матч ТВ01:50

«Чертаново» одержало волевую победу над «СКА-Хабаровск»

Sport24.ru01:55
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Утром в воскресенье на небольшом участке МКАД столкнулись, по разным данным, от 30 до 40 автомобилей.
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