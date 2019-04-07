«Чертаново» и «Луч» поделили очки в матче ФНЛЧемпионат 02:59

«Чертаново» потеряло очки в четвёртый раз в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Игоря Осинькина одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. «Чертаново», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч» (38) — 13-е.

«Чертаново» и «Луч» поделили очки в матче ФНЛ

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