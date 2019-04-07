Футбол

«Чертаново» и «Луч» поделили очки в матче ФНЛЧемпионат 02:59

«Чертаново» потеряло очки в четвёртый раз в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Игоря Осинькина одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. «Чертаново», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч» (38) — 13-е.
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«Луч» и «Чертаново» сыграли вничью во Владивостоке — 0:0

PrimaMedia.ru05:00

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Матч ТВ04:40

«Чертаново» и «Луч» поделили очки в матче ФНЛ

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«Луч» и «Чертаново» сыграли вничью в матче ФНЛ

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«Луч» и «Чертаново» голов не забили, москвичи вышли на четвертое место

Спорт-Экспресс03:05

Игорь Осинькин: «Будет ли оштрафован за самодеятельность Прудников? Не хочу, чтобы это обсуждалось широко»

Sportbox.RU04:40

«Луч» и «Чертаново» сыграли вничью во Владивостоке, гости не забили пенальти

Sport24.ru02:54
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
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