Футбол

«Чертаново» и «Факел» сыграли вничью в матче первенства ФНЛРИА Новости 13:18

Московское "Чертаново" и воронежский "Факел" не выявили победителя в матче 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Воронеже, завершилась со счетом 1:1. У гостей мяч забил Дмитрий Цыпченко (13-й минута), у хозяев отличился Артем Молодцов (46).
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