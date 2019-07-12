Футбол
«Чертаново», «Луч» и «Ротор» набрали по три очкаЕвро-футбол.ру 12:59
Субботняя программа матчей второго тура ФНЛ завершилась четырьмя напряжёнными матчами.
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В сети появилось видео тренировки футболистов «Чертанова» перед встречей с «Енисеем»
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