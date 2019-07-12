Футбол

«Чертаново», «Луч» и «Ротор» набрали по три очкаЕвро-футбол.ру 12:59

Субботняя программа матчей второго тура ФНЛ завершилась четырьмя напряжёнными матчами.
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«Енисей» проиграл «Чертаново», «Луч» обыграл «Краснодар-2» благодаря двум голам в концовке

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Фанаты и банкиры, второй триумф Талалаева и три безумные развязки

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«Чертаново» - «Енисей»: сколько забьют красноярцы?

Все про Спорт рувчера в 14:49

«Краснодар-2» проиграл «Лучу», пропустив два гола в компенсированное время

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«Луч» и «Ротор» победили в компенсированное время

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«Енисей» уступил «Чертаново», «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2»

Матч ТВ13:07

В сети появилось видео тренировки футболистов «Чертанова» перед встречей с «Енисеем»

На Варшавке. Чертаново Северноевчера в 05:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
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Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
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Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
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Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
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Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции

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Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
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Осень Овнам сулит успех в бизнесе и новых идеях.
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Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено вчера в 15:40
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На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

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Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

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Футбол

Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
Обновлено в 18:05
Авто

Nissan показал первый тизер нового кросса Juke

Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
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Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Происшествия

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 23:01
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Ученые РАН сообщили о скором обнаружении «полного двойника» Земли

Обновлено вчера в 00:01
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено в 22:24
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
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На болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге после матча с «Уралом»

Обновлено в 13:41
Политика

На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения

Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 22:54
Кино

Иностранные СМИ высмеяли сериал «Последние цари»

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Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
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Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
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Космос

Марсоход Curiosity на Марсе замечен из космоса

Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
Обновлено в 12:06
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
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