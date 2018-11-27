Швейцария является интересным и одновременно самым сложным рынком для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко: Швейцария является интересным и сложным рынком для КХЛ

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