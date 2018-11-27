Хоккей

Чернышенко: Швейцария является интересным и сложным рынком для КХЛ
ТАСС
14:04

Швейцария является интересным и одновременно самым сложным рынком для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.
ТАСС14:04

Подробнее о событии

Президент КХЛ рассказал о планах лиги расширяться в Европе

Невские Новости16:06

Чернышенко: КХЛ ведёт переговоры с четырьмя кандидатами на вступление в лигу

Чемпионат15:14

Президент КХЛ рассказал о планах расширения лиги в Европе

RT на русском14:29

Дмитрий Чернышенко: «Идут переговоры с четырьмя возможными клубами для расширения КХЛ»

Матч ТВ14:23

Дмитрий Чернышенко: «Идут переговоры с четырьмя возможными клубами для расширения КХЛ»

Sportbox.RU14:23

Чернышенко: «У „Адмирала“ нет возможности менять состав, другие клубы не могут забирать игроков»

Sport24.ru14:12

Чернышенко: Швейцария является интересным и сложным рынком для КХЛ

ТАСС14:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Хоккей

Матч между рижским «Динамо» и СКА в Швейцарии посетили 4178 зрителей

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и петербургским СКА в швейцарском Цюрихе посетили 4178 зрителей.
Обновлено в 17:20
Хоккей

Билялетдинов: Свитов пока не набрал форму, ему тяжело даются игры

Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов заявил, что капитан команды Александр Свитов пока далек от оптимальной формы, и ему тяжело даются игры.
Обновлено в 14:29
Хоккей

«Металлург» победил «Торпедо» в матче КХЛ

Обновлено в 14:06
Хоккей

Кузнецов впервые вышел на лед после сотрясения мозга

В понедельник Кузнецов впервые вышел на лед после травмы. Однако россиянин не примет участие в матче с Айлендерсом.
Обновлено в 15:15
Хоккей

Лаури Марьямяки: «Возвращать Толванена не собираемся»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча с московским «Динамо» и прокомментировал ситуацию с текущими трансферами команды.
Обновлено в 15:16
Хоккей

21-летний хоккеист умер в Словакии из-за проблем с сердцем

21-летний хоккеист словацкого "Прешова" Кристиан Лунтер умер из-за проблем с сердцем, сообщает Sport.sk.
Обновлено в 16:44
Хоккей

Ротенберг рассказал о возможном матче между командами КХЛ и НХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о возможном проведении матчей между командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 13:36
Хоккей

Наставнику «Калгари» наложили восемь швов после попадания шайбы в лицо

Главный тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (6:1). По информации USA Today, наставнику наложили восемь швов.
Обновлено в 09:56
Хоккей

Рон Хекстолл уволен с поста генерального менеджера «Филадельфии»

Рон Хекстолл уволен с постов генерального менеджера и вице-президента клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флаейрз», информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 11:25
Хоккей

Умарк завершил карьеру в сборной Швеции

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк принял решение завершить карьеру в сборной Швеции.
Обновлено в 10:45
Хоккей

«Ермак» расторг контракт с Георгием Гелашвили

Хоккейный клуб Высшей хоккейной лиги «Ермак» расторг контракт с голкипером Георгием Гелашвили по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт ангарской команды.
Обновлено в 13:29
Хоккей

Бывший форвард «Монреаля» Плеканец перешел в чешский клуб

В прошлом сезоне 36-летний нападающий провел 76 матчей, в которых набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности "+3". Напомним, что ранее Плеканец 17 лет выступал за "Монреаль". 💪 Komeťácká rodina se rozrostla o nového člena.
Обновлено в 10:29
Хоккей

Хет-трик Уотсона принес «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»

Обновлено в 04:41
Хоккей

У Романа Червенки обнаружена закупорка лёгочной артерии

У форварда швейцарского клуба «Лайонс» Романа Червенки обнаружена закупорка лёгочной артерии, информирует Isport.cz.
Обновлено в 10:39
Хоккей

«Каролина» вызвала Зыкова из АХЛ

Нападающий системы «Каролины Харрикейнз» Валентин Зыков вызван из фарм-клуба вместе с защитником Джейком Бином, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 04:39
ещё по теме
Дмитрий Чернышенко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, медиаменеджер и спортивный функционер. Председатель правления «Газпром-Медиа Холдинга», фактический руководитель субхолдинга «ГПМ Развлекательное ТВ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное