Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежденLenta.ru 16:23
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден. Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.
Читать в источнике
Оценить
Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.
— Евгений Дитрих, российский политикТелеканал 360° 05:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Здоровье
У Лизы в голове росла опухоль, а доктора лечили гланды
У Лизы прекратились, наконец, мучившие ее головные боли и она даже смогла вернуться в школу.
Обновлено в 19:14
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил
Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Происшествия
После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Авто
Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе
В основе модели лежит седан S1 1956 года выпуска. Аукционный дом Silverstone продаст особый пикап компании Bentley.
Обновлено в 14:22
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели
По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено в 13:12
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Здоровье
Эксперты из Германии предупредили об опасности антибиотиков, содержащих фторхинолон
Федеральный институт лекарственных средств и медицинской продукции Германии (BfArM) сделал заявление об ограничении приема антибиотиков, содержащих фторхинолон.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
В феврале стало известно, что Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косовом.
Обновлено в 16:54
Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Экономика
Ущерб Украины от разрыва с РФ превышает российский в 13 раз
"К 2018 году внешнеэкономическая торговля между Россией и Украиной сократилась более чем в три раза, наш экспорт снизился более чем в четыре раза, в импорт из РФ - менее, чем в три раза", - заявил он, добавив, что в общей сложности потери Украины в 13 раз превышают российские.
Обновлено в 19:21
Футбол
Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезон
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватскому сайту Sportske Novosti рассказал о своих планах на ближайший сезон.
Обновлено в 06:02
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54