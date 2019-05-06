Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежденLenta.ru 16:23
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден. Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.
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Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.
— Евгений Дитрих, российский политикТелеканал 360° 05:35
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Происшествия
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