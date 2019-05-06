Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежденLenta.ru 16:23

Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден. Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.

Происшествия «Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Религия Православные 7 мая встречают Радоницу Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.

Финансы Венесуэла еще больше либерализовала валютный рынок Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Наука Древняя стела подтвердила существование библейского царя Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Политика Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал состоявшиеся в Финляндии переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

Армия и оружие В ДНР отвергли сообщения о подготовке детей к войне В агентстве напомнили, что ранее украинские СМИ заявили о подготовке детей к войне жителями ДНР.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

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Авто Машину с канализационными люками вместо колес показали на видео Оценив, как голландские автомобилисты нарезают круги по льду на циркулярных дисках, новосибирские естествоиспытатели из «Гараж-54» придумали свой, не менее эксцентричный ответ – заменить колеса на настоящие канализационные люки.

Экономика Morgan Stanley сворачивает деятельность в России "Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.

Политика Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Политика Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».

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