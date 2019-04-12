Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru вчера в 04:05
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
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Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Обновлено в 01:01
Хоккей
Кучерову предстоит слушание по инциденту с толчком игрока на борт
Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров может быть дисквалифицирован за толчок на борт стоящего на коленях защитника "Коламбуса" Маркуса Нутиваары, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:30
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева: «Иногда было так больно, что сознание отключалось»
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие
В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены
Кроме того, накануне сообщалось, что боевики «Айдара» открывали огонь по Зайцево, а сегодня утром подвергли обстрелу поселку Гольмовский в северной части Горловки.
Обновлено вчера в 01:08
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Отец Хуана Маты провёл переговоры с «Барселоной»
Как сообщает Cadena SER, отец и агент 30-летнего футболиста на днях встретился с представителями каталонского клуба.
Обновлено вчера в 23:37
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено вчера в 01:56
Автоспорт
Александер Элбон не примет участие в квалификации
Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:14
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика
Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП
Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»
Госсекретарь США Майк Помпео назвал призывы ряда стран не вмешиваться в дела Венесуэлы и других государств Латинской Америки "лицемерием".
Обновлено в 00:17
Политика
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Власти Эстонии запретили репортерам телеканала "Россия-1" Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в страну и зону Шенгена из-за съемки сюжета о членах организации "Свидетели Иеговы"*.
Обновлено в 00:54
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено вчера в 08:45
Авто
Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено 11 апреля в 15:32
Общество
Депутаты Госдумы от Калужской области за год стали немного богаче
Доход депутата от Калужской области Александра Авдеева (фракция «Единая Россия») за 2018 год составил 4 млн 804 тыс. 502 рубля 86 коп.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о процессе превращения Джонни Деппа в «монстра»
Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты
4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Кино
Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»
На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.
Обновлено вчера в 18:54
Космос
В Москве участники космического эксперимента имитируют лунную экспедицию
За закрытыми дверями в полной изоляции отмечают День космонавтики шестеро участников уникального эксперимента: четверо россиян и двое американцев в течение четырех месяцев имитируют полёт на Луну.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля
Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено вчера в 18:59
Кино
Павел Лунгин согласился перенести премьеру фильма «Братство»
Напомним, член Совета Федерации Игорь Морозов выступил за запрет премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» 9 мая, отметив, что фильм российского режиссера не служит цели патриотического воспитания.
Обновлено вчера в 13:09
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено вчера в 11:59