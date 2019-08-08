с чего всё началось

Темп роста цен на хлеб в России за год увеличился в три раза. С начала 2019 года продукт подорожал на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата, больше всего подорожал черный хлеб.

Цены на черный хлеб резко выросли в России — Росстат

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