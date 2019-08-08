с чего всё началось

Росстат сообщил о росте цен на черный хлеб в 2019 году. Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7 процента по сравнению с 2018 годом. По данным Росстата, годом ранее подорожание хлеба составляло 2,3 процента.

Росстат сообщил о росте цен на хлеб

Общество Гидрометцентр сообщил, когда нормализуется погода в Москве Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал,что летняя погода вернется в Москву вечером пятницы, 9 августа, передает ТАСС.

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Происшествия В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Политика Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.

Футбол «Спартак» стартовал в Лиге Европы с трудной победы над «Туном» Московский «Спартак» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы обыграл в гостях швейцарский «Тун».

Происшествия В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.

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Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

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Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Общество Источник: убытки предпринимателей от протестов в Москве превысили 106 млн рублей Убытки предприятий торговли и услуг из-за несогласованных акций на бульварах в центре Москвы 27 июля и 3 августа превысили 106,2 млн рублей.

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Общество Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.

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Происшествия Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.

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Экономика Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург ОАО РЖД рассмотрит вопрос проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом на совещании 23 августа, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".