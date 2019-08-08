Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлебPro Город Пермь вчера в 09:00
Росстат сообщил о росте цен на черный хлеб в 2019 году. Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7 процента по сравнению с 2018 годом. По данным Росстата, годом ранее подорожание хлеба составляло 2,3 процента.
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с чего всё началось
Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в январе - июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.ТАССвчера в 06:09
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