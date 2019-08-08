Экономика
Черный хлеб резко подорожал в РоссииИзвестия Мордовии вчера в 06:23
В прошлом году рост цен составил 2,3 процента. Сейчас же хлеб дорожает быстрее инфляции. Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.
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с чего всё началось
Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в январе - июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.ТАССвчера в 06:09
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Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
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Политика
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Обновлено вчера в 23:38
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Обновлено вчера в 15:55
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Политика
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в пятницу перестановки в правительстве и назначил нового посла в США на фоне проблем с КНДР и экономических противоречий с Японией, сообщила на брифинге представитель президентской администрации.
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Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров
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Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои
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