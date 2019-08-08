с чего всё началось

В прошлом году рост цен составил 2,3 процента. Сейчас же хлеб дорожает быстрее инфляции. Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Политика Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.

Политика Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.

Футбол Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив» Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Новые правила выкладки молочных продуктов не исполняют 63% магазинов Более 60% российских магазинов не начали размещать молочную продукцию по новым правилам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Экономика Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Здоровье Названы самые опасные для здоровья сыры По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.

Политика Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.

Политика В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».

Культура В Таллине стартует музыкальный фестиваль «Бигритта» В Таллине 9 августа стартует международный музыкальный фестиваль «Биргитта».

Армия и оружие На Камчатку после ремонта вернулся атомный подводный крейсер «Омск» Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся в пункт базирования на Камчатке после длительного ремонта на Дальневосточном заводе «Звезда».

Происшествия Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Политика Американское издание написало про Александра Козлова и Василия Орлова Нынешний министр Дальнего Востока Александр Козлов был назначен в 2018 году.

Политика Президент Южной Кореи провел перестановки в правительстве Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в пятницу перестановки в правительстве и назначил нового посла в США на фоне проблем с КНДР и экономических противоречий с Японией, сообщила на брифинге представитель президентской администрации.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Общество Россиянам могут разрешить работать из дома Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты предоставить сотрудникам возможность какое-то время работать удаленно.

Происшествия В Турции на границе с Сирией произошли взрывы на оружейном складе Несколько взрывов произошли на оружейном складе в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией, передает в пятницу телеканал NTV.

Политика Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.

Финансы Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.