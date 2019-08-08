Экономика

Черный хлеб резко подорожал в РоссииИзвестия Мордовии вчера в 06:23

В прошлом году рост цен составил 2,3 процента. Сейчас же хлеб дорожает быстрее инфляции. Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.
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с чего всё началось
Ранее издание РБК
 со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в январе - июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:34, Вашингтон
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