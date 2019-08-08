с чего всё началось

В российских магазинах по итогам июля зафиксирован существенный рост цен на хлеб, а в целом за январь—июль текущего года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий подскочила на 7,7% в годовом сопоставлении. При этом за год сильнее всего подорожал черный хлеб (то есть из ржаной и ржано-пшеничной муки).

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