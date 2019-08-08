Экономика
В России резко подорожал черный хлебРосбалт вчера в 02:36
В российских магазинах по итогам июля зафиксирован существенный рост цен на хлеб, а в целом за январь—июль текущего года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий подскочила на 7,7% в годовом сопоставлении. При этом за год сильнее всего подорожал черный хлеб (то есть из ржаной и ржано-пшеничной муки).
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с чего всё началось
Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в январе - июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.ТАССвчера в 06:09
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