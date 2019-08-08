с чего всё началось

В прошлом году рост цен составил 2,3 процента. Сейчас же хлеб дорожает быстрее инфляции. Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.

Наука В Ирландии найдено скопление неолитических памятников Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Здоровье В Хабаровском крае вакцинируют жителей подтопленных территорий В Хабаровский край доставлены иммунобиологические лекарственные препараты со складов Росрезерва, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Армия и оружие СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Футбол Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.

Футбол Неймар опубликовал фотографию с Зиданом Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

Происшествия В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.

Космос Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М» Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.

Общество В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Происшествия Четверо туристов из Петербурга загадочно пропали под Мурманском Четыре туриста из Санкт-Петербурга, отправившиеся на рыбалку в Мурманскую область, исчезли, пишет 8 августа РЕН ТВ.

Политика Британия намерена упростить визовый режим для учёных Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.

Происшествия В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.

Политика Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.

Политика Спикер парламента Польши подаёт в отставку из-за скандала с самолётом Спикер польского сейма Марек Кухчиньский заявил, что подаёт в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолёта.

Происшествия Все счета структур и сотрудников Навального заблокированы Ранее следователи провели обыск у сотрудников ФБК и в офисе фонда.

Футбол Ромелу Лукаку перешел в «Интер» Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку официально перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер».

Политика Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

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Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.