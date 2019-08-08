Экономика
Черный хлеб резко подорожал в РоссииИзвестия Мордовии 06:23
В прошлом году рост цен составил 2,3 процента. Сейчас же хлеб дорожает быстрее инфляции. Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.
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с чего всё началось
За год по июль 2019-го хлеб и хлебобулочные изделия в магазинах в среднем по России подорожали 7,5–8,5%, указывает представитель АКОРТ. В магазинах «Лента» цены на хлеб действительно выросли в пределах зафиксированных Росстатом значений, подтверждает представитель сети Мария Филиппова.РБК03:08
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:38, Вашингтон
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