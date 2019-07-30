Футбол

Чернов сменил ЦСКА на «Крылья Советов»Евро-футбол.ру вчера в 11:42

ЦСКА и "Крылья Советов" достигли договоренности о переходе в самарский клуб 23-летнего центрального защитника Никиты Чернова, сообщает пресс-служба "Крыльев". В среду, 31 июля, игрок прибудет в расположение "Крыльев" и будет готовиться к матчу с "Локомотивом".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»

Sport24.ruвчера в 11:27

СМИ узнали, сколько «Крылья Советов» заплатили ЦСКА за Чернова

Матч ТВвчера в 14:47

«Крылья» заплатили ЦСКА 500 тысяч евро за трансфер Чернова

Sports.ruвчера в 12:50

Источник: ЦСКА продал Чернова за полмиллиона евро

Советский спортвчера в 12:45

Чернов сменил ЦСКА на «Крылья Советов»

Евро-футбол.рувчера в 11:42

Стали известны детали трансфера Чернова в «Крылья Советов»

Чемпионатвчера в 11:37

Никита Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»

Спорт-Экспрессвчера в 11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Происшествия

Второго пострадавшего в аварии с участием Андрея Косилова ввели в кому

Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

В Афганистане более 30 человек погибли в результате взрыва

Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах, сообщает агентство Пажвак.
Обновлено в 00:43
Футбол

Газзаев станет тренером «Енисея»

Как стало известно «Матч ТВ», в тренерский штаб «Енисея», провалившего старт сезона в ФНЛ, войдет Юрий Газзаев.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог

Покинувший страну экс-президент Украины Петр Порошенко может не вернуться назад, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:54
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Здоровье

В омском наркодиспансере сменился главврач

Как стало известно «СуперОмску», в руководстве БУ здравоохранения Омской области «Наркологический диспансер» сменилось руководство.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Обновлено вчера в 07:18
Экономика

В Минфине РФ рассказали о сложностях с отказом от доллара

Расширение использования национальных валют поддерживают Евросоюз, РФ, КНР и другие страны, однако, как указал представитель Минфина, у коммерческих игроков мало стимулов для отказа от доллара, поэтому координирующую роль в этом процессе должны взять на себя власти стран.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Неисправный SSJ 100 экстренно сел в Самаре

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4333 Краснодар — Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено вчера в 12:52
Политика

Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями

Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск нескольких снарядов

Северная Корея снова осуществила пуски неопознанных снарядов, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 17:59
Кино

Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились

Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах

В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Кличко обвинил команду Зеленского во лжи и непрофессионализме

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сотрудникам его офиса, обвинив их во лжи и непрофессионализме.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Общество

В Сочи появились крупные летающие тараканы

Предполагается, что данный вид, который чаще всего называют американским тараканом и содержат в террариумах или разводят для кормления ящериц и змей, мог распространиться в Сочи из-за непреднамеренного завоза или побега из террариума.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy

По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено вчера в 01:22
Здоровье

Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху

Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие

Модернизированная С-300 лишена половины возможностей

Обновлено 29 июля в 18:17
Общество

В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Футбол

В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого трансфера Малкома

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оценил возможность бунта в команде из-за дорогого трансфера нападающего "Барселоны" Малкома.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Участники дебатов Демократической партии США бросают вызов Трампу

Сандерс предложил "бросить вызов расизму и сексизму Трампа, объединившись в беспрецедентном по своему масштабу движении, которое не только победит Трампа, но и трансформирует экономику и систему управления" США.
Обновлено вчера в 21:23
Путешествия

Журналистка из Польши оценила популярность Крыма среди туристов

Журналистка из Польши Ивона Трусевич оценила, как Крым набирает популярность среди туристов.
Обновлено в 00:17
Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Политика

На Украине арестовали российский танкер

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
ещё по теме
Никита Чернов
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского ЦСКА. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное