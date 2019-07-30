Футбол
Чернов сменил ЦСКА на «Крылья Советов»Евро-футбол.ру 11:42
ЦСКА и "Крылья Советов" достигли договоренности о переходе в самарский клуб 23-летнего центрального защитника Никиты Чернова, сообщает пресс-служба "Крыльев". В среду, 31 июля, игрок прибудет в расположение "Крыльев" и будет готовиться к матчу с "Локомотивом".
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