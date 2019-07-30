Как стало известно «Чемпионату», контракт защитника Никиты Чернова с «Крыльями Советов» рассчитан на три года. Сумма трансфера 23-летнего футболиста из ЦСКА в самарский клуб составила около € 500 тыс. Напомним, об уходе Чернова из московской команды стало известно сегодня, 30 июля.

с чего всё началось

Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» договорились о переходе 23-летнего центрального защитника «армейцев» Никиты Чернова. Как сообщает официальный сайт самарского клуба, игрок прибудет в расположение «Крыльев» 31 июля и будет готовиться к матчу с «Локомотивом».

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