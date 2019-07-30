Футбол

Игрок ЦСКА переходит в «Крылья Советов»News.ru вчера в 11:55

Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» договорились о переходе 23-летнего центрального защитника «армейцев» Никиты Чернова. Как сообщает официальный сайт самарского клуба, игрок прибудет в расположение «Крыльев» 31 июля и будет готовиться к матчу с «Локомотивом».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Стали известны детали трансфера Чернова в «Крылья Советов»

Как стало известно «Чемпионату», контракт защитника Никиты Чернова с «Крыльями Советов» рассчитан на три года. Сумма трансфера 23-летнего футболиста из ЦСКА в самарский клуб составила около € 500 тыс. Напомним, об уходе Чернова из московской команды стало известно сегодня, 30 июля.
Чемпионатвчера в 11:37

Подробнее о событии

Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»

Sport24.ruвчера в 11:27

«Крылья» заплатили ЦСКА 500 тысяч евро за трансфер Чернова

Sports.ruвчера в 12:50

СМИ узнали, сколько «Крылья Советов» заплатили ЦСКА за Чернова

Матч ТВвчера в 14:47

СМИ узнали, сколько «Крылья Советов» заплатили ЦСКА за Чернова

Sportbox.RUвчера в 14:47

Источник: ЦСКА продал Чернова за полмиллиона евро

Советский спортвчера в 12:45

Стали известны детали трансфера Чернова в «Крылья Советов»

Чемпионатвчера в 11:37

Никита Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»

Спорт-Экспрессвчера в 11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Игры

Вышла браузерная версия культовой игры Diablo

Любой желающий теперь может запустить культовую игру Diablo 1996 года прямо в браузере. Об этом 31 июля сообщил журнал PC Gamer.
Обновлено в 03:53
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика

На Украине арестовали танкер РФ

На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России

Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Задержанный по подозрению в убийстве блогерши признался в преступлении

Обновлено в 04:06
Гаджеты

На серверном рынке AMD может заручиться материальной поддержкой Google

Источник изображения: AMD Как отмечают эксперты Lynx Equity Research со страниц ресурса Seeking Alpha, процессорами AMD EPYC активно интересуется интернет – гигант Google.
Обновлено в 03:02
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Общество

Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Обновлено в 04:10
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика

OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро

На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.
Обновлено в 02:18
Общество

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары

Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Трамп заявил о планах по сокращению оборонного бюджета США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем планирует обязательно сокращать оборонный бюджет страны.
Обновлено в 01:10
Здоровье

Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками

Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Экономика

Эксперты оценили стоимость такси и личного авто в России

При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов россиян.
Обновлено в 04:04
Авто

Changan CS35 Plus получил рублевые прайсы

Российское представительство Changan «рассекретило» стоимость нового кроссовера Changan CS35 Plus, продажи которого начнутся уже 5 августа.
Обновлено в 01:05
Общество

Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику

В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Путешествия

Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года

Обновлено вчера в 18:15
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек

Обновлено вчера в 23:13
Авто

Россияне мечтают о внедорожниках, но покупают другие авто

Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика

Трамп пообещал разузнать о госпитализации Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию о госпитализации блогера Алексея Навального, которого 29 июля доставили из спецприемника в московскую больницу с сильным приступом аллергии.
Обновлено в 03:13
Кино

Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино

Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

Обновлено в 00:59
Путешествия

Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму

Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Общество

В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
ещё по теме
Никита Чернов
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского ЦСКА. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное