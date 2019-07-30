Футбол
Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»Sport24.ru 11:27
Воспитанник ЦСКА Никита Чернов продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Московский и самарский клубы сегодня договорились о переходе 23-летнего защитника. Чернов присоединится к своей новой команде 31 июля и будет готовиться к матчу с «Локомотивом».
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