Футбол
Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»Sport24.ru вчера в 11:27
Воспитанник ЦСКА Никита Чернов продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Московский и самарский клубы сегодня договорились о переходе 23-летнего защитника. Чернов присоединится к своей новой команде 31 июля и будет готовиться к матчу с «Локомотивом».
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Россияне стали реже оставлять завещания
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Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
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Муж Екатерины Колисниченко: «Мне нет дела до ее прошлого»
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Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
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Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
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Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
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Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
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Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о прогрессе в восстановлении семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера от последствий травмы на горнолыжном курорте.
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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
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Происшествия
На Коломяжском проспекте Ford Mondeo насмерть сбил пешехода
В зоне нерегулируемого пешеходного перехода водитель Ford Mondeo водитель наехала на пешехода.
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Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
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Каменев подписал новый контракт с «Колорадо»
«Колорадо» договорился о новом контракте с нападающим Владиславом Каменевым. Соглашение подписано на один год.
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Обновлено вчера в 21:29
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Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:36
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Генпрокуратура проведёт массовые проверки пенсионных фондов
Генеральная прокуратура России с августа по поручению президента приступит к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами, рассказал первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.
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