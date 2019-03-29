Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном мореИзвестия 02:48

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
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Черноморский флот России взял на сопровождение группу кораблей НАТО

RT на русском04:17

Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО в Черном море

РИА Новости02:51

Российские корабли взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море

РБК02:38

Корабли ВМФ следят за вошедшими в Черное море фрегатами НАТО

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Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

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Газета.Ru02:36

Корабли ВМФ РФ взяли на сопровождение вошедшие в Черное море корабли НАТО

ТК Звезда02:23
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
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