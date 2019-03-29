Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном мореИзвестия 02:48
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
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