Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном мореИзвестия 02:48

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
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Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО

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